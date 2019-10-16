В Касимове пропала 73-летняя женщина

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В Касимове пропала 73-летняя Галина Тарасенко. Об этом утром в среду, 16 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Женщина ушла из дома во вторник, 15 октября, в 12:00. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Тарасенко дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы прямые черные с сединой, собраны в пучок, глаза карие.
Была одета в сиреневые шерстяную шапку и синтетический плащ, черные трико и полуботинки.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам:
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