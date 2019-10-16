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Николай Любимов объяснил кадровые перестановки заместителей. На своей
«Благодаря нацпроектам у нас есть шанс в ближайшие пять лет изменить ситуацию в регионе. Но сейчас меня не устраивает, как мы используем выделяемые на это деньги, — отметил глава региона. — Считаю, именно здесь пригодится опыт Романа Петряева, как менеджера из реальной экономики».
По словам Любимова, сильные стороны Петряева связаны с его опытом в промышленной сфере, финансах и менеджменте.
Губернатор подчеркнул, что кадровые решения направлены «на создание профессиональной команды, которой он доверяет».
Напомним, с середины июля экономику в рязанском правительстве
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».