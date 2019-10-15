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В Рязани до конца года отремонтируют Наташкин парк за 45 миллионов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчик обязан до 10 декабря заменить бортовые камни, колодцы, урны и скамейки, вырубить 35 деревьев, оборудовать лестницы с пандусами, поменять основания у памятников Ульянову и Есенину, и вымостить дорожки плиткой мраморного цвета.
Стоимость работ оценили в 45,2 млн рублей, которые оплатят из городского бюджета.
Отмечается, что это лишь первый этап благоустройства, которое, предположительно, продолжится.
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