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22:48, 15 октября 2019 106
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В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

В крови шестилетнего мальчика, которого сбили под в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенка не удалось спасти.

В организме ребенка оказалось 0,51 промилле.

В местной прокуратуре не прокомментировали результаты анализов. При этом, там отметили, что поднятая «шумиха» необоснованна, поскольку родителям сообщили обо всех этапах следствия.

Как отметил адвокат Федор Коновалов, этанол в крови погибшего мог оказаться из-за брожения.

Также он добавил, что это не может повлиять на квалификацию действий водителя и ход дела.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Фото «Подслушано Уржум, Уржумский район»


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