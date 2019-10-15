В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

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В крови шестилетнего мальчика, которого сбили под в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь. Об этом сообщила «
ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенка не удалось спасти.
В организме ребенка оказалось 0,51 промилле.
В местной прокуратуре не прокомментировали результаты анализов. При этом, там отметили, что поднятая «шумиха» необоснованна, поскольку родителям сообщили обо всех этапах следствия.
Как отметил адвокат Федор Коновалов, этанол в крови погибшего мог оказаться из-за брожения.
Также он добавил, что это не может повлиять на квалификацию действий водителя и ход дела.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.