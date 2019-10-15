Рязанский минтранс проверил строительство обхода в Старожиловском районе

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Глава минтранса Рязанской области оценил строительство подъездной дорогу к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в деревне Аристово Старожиловского района Рязанской области. Об этом сообщил
Строительство финансируют из федерального, областного и местного бюджетов.
В рамках проекта запланировали строительство автодороги протяженностью 2,76 км, в том числе — возвести шестидесятиметровый мост через реку Проня.
Подрядчик уложил нижний слой асфальтобетонного покрытия и уложил плиты. На участке дороги возле моста устроили песчаное основание под автодорогу.
Все шесть железобетонных опор и три ригеля. До конца месяца планируют завершить бетонирование оставшиеся три ригеля и устроить конусы, затем установят плиты пролетных строений, выполнят укрепительные работы и уложат на мосту новый асфальт.
Общая стоимость проекта превысила 120 миллионов рублей.
Глава регионального минтранса подчеркнул, что работы на объекте завершат «в ближайшее время», а подрядчик обязан проявлять «гибкий и рациональный подход при решении возникающих проблем».
Решетник отметил, что подрядчику указали на необходимость заблаговременной доставки стройматериалов, чтобы снизить риски срыва календарного плана работ.
«Необходимо продумать логистику поставки материалов и ускорить строительство мостового сооружения. Строительство должно быть завершено в полном объеме и в надлежащем качестве, — сказал, подводя итоги инспекционной поездки, Вадим Решетник.
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