Рязанские кардиологи успели спасти 80-летнего пенсионера

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Рязанские кардиологи успели спасти 80-летнего пациента. Об этом
В отделении рентгенэндоваскулярной хирургии впервые провели стентирование аортокоронарного шунта пожилому мужчине. Его уже оперировали около десяти лет назад в Москве. Там ему восстановили кровоток в артериях сердца с помощью аортокоронарного шунтирования. Как отметили медики, шунты со временем изнашиваются.
По словам заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергея Бирюкова, повторную операцию аортокоронарного шунтирования пожилому пациенту было сделать невозможно.
Врачи решили попробовать установить в шунт стент. В минздраве отметили, что такие операции в России проводятся только в крупных федеральных центрах и в небольшом количестве.
«Мы успели вовремя. Шунт был „закрыт“ уже на 90-95%. После того как нам удалось его восстановить, сердце пациента вновь получило полноценное кровоснабжение. Оперативное проведение вмешательства спасло жизнь и здоровье больного», — сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера.
Операция длилась около часа. Пациента выписали из Рязанского кардиодиспансера. Отмечается, что его самочувствие улучшилось: состояние сердца позволяет ему активно двигаться, исчезли приступы стенокардии.
«Собственное самочувствие рязанец определяет так: „Минус десять лет от фактического возраста“», — отметили в минздраве.
Сергей Бирюков пояснил, что в подобных ситцациях нужно сразу обращаться к врачу, поскольку большую роль играет фактор времени.
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