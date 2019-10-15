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Рязанка пожаловалась на дыры в стенах и торчащую проводку в детской инфекционной больнице №11. Видео опубликовано в группе «
Женщина сообщила, что «сбежала» с ребенком на домашнее лечение после бессонной ночи.
«В стенах дыры, проводка торчит — это ужас. А когда я спросила у медсестры, нет ли другой палаты, мне поступил ответ: они все такие», — рассказала рязанка.
Видео Надежда Орешкина
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