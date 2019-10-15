Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:45, 15 октября 2019 260
 0    0

«Русская кожа» открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае

«Русская кожа» открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае

Во вторник, 15 октября, ГК «Русская кожа» открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае. Об этом передает РИА Новости.

В проект вложили 2,1 миллиарда рублей. Завод планирует обрабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов составит 100 тысяч квадратных метров в месяц.

Предприятие рассчитано почти на 200 рабочих мест. Отмечается, что за последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.

«Открытие завода станет датой завершения инвестиционного этапа в строительстве предприятия и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», — говорится в сообщении.

При проектировании использовались передовые достижения кожевенной индустрии.

Завод оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, а также системами автоматизации.

На открытие предприятия приехал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Он отметил важность запуска завода и развития легкой промышленности в стране и вручил награды министерства руководству ГК «Русская кожа» Игорю Коськину и Игорю Сурину.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил гостей мероприятия и вручил награды правительства Алтайского края коллективам строительных и подрядных организаций.

На церемонию также приехали представители Алтайского края, Фонда развития моногородов, АО «Российский экспортный центр», администрации Заринска, Российского союза кожевников и обувщиков, «Сбербанка Лизинг», химических предприятий, производителей оборудования и строительных организаций.

ООО «Русская кожа Алтай» — это шестое предприятие группы компаний «Русская кожа». Подробнее о ГК «Русская кожа» на сайте компании.

Фото ООО «Русская кожа Алтай»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 395
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 163
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 142
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 270
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 1 986
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум