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Во вторник, 15 октября, ГК «Русская кожа» открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае. Об этом передает
В проект вложили 2,1 миллиарда рублей. Завод планирует обрабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов составит 100 тысяч квадратных метров в месяц.
Предприятие рассчитано почти на 200 рабочих мест. Отмечается, что за последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.
«Открытие завода станет датой завершения инвестиционного этапа в строительстве предприятия и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», — говорится в сообщении.
При проектировании использовались передовые достижения кожевенной индустрии.
Завод оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, а также системами автоматизации.
На открытие предприятия приехал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Он отметил важность запуска завода и развития легкой промышленности в стране и вручил награды министерства руководству ГК «Русская кожа» Игорю Коськину и Игорю Сурину.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил гостей мероприятия и вручил награды правительства Алтайского края коллективам строительных и подрядных организаций.
На церемонию также приехали представители Алтайского края, Фонда развития моногородов, АО «Российский экспортный центр», администрации Заринска, Российского союза кожевников и обувщиков, «Сбербанка Лизинг», химических предприятий, производителей оборудования и строительных организаций.
ООО «Русская кожа Алтай» — это шестое предприятие группы компаний «Русская кожа». Подробнее о ГК «Русская кожа»
Фото ООО «Русская кожа Алтай»
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