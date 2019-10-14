За выходные на рязанских ярмарках продали семь тонн хлеба

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На ярмарках выходного дня в Рязани продали семь тонн хлебобулочных изделий. Об этом сообщил
В субботу, 12 октября, на 360 местах торговали 244 производителя. Всего у них купили:
Следующие ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 19 октября у Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на улице Крупской, у КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов и ТЦ «КИТ» на Станкозаводской.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».