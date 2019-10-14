Ветерана Великой отечественной войны из Рязани поздравили с 94-летием

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В понедельник, 14 октября, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Фадеева отметила свое 94-летние. С днем рождения ее поздравили депутат гордумы Дмитрий Володин и представитель Совета ветеранов Московского района Рязани Людмила Андреева.
«Татьяна Александровна прошла через тяжелейшие испытания военного времени и закончила войну в Берлине, в мае 1945 года. Для нас она является примером жизнелюбия и оптимизма», — подчеркнул Володин.
Он пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил имениннице подарок.
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