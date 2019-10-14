В скопинском «Магните» нашли мясо с кишечной палочкой

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В сетевом магазине «Магнит», расположенном в Скопине, нашли испорченное мясо. Об этом сообщил
Проверку провели в марте-апреле 2019 года, для лабораторного исследования отобрали пробы свиных и куриных охлажденных полуфабрикатов. Оказалось, что мясо не соответствовало требованиям Технических регламентов.
В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Отмечается, что это указывает на неправильные условия хранения продукции.
В отношении руководства «Магнита» составили протокол по части 2 статьи 14.43 КоАП. Сеть магазинов признали виновной и оштрафовали на 150 тысяч рублей.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.