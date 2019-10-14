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В воскресенье, 13 октября, в Рязани скончался основатель инженерно-экономического факультета радиоуниверситета Юрий Солдак. Об этом сообщили в группе вуза «ВКонтакте».
Отмечается, что Солдак умер после продолжительной болезни.
Он был доктором экономических наук, профессором и Заслуженным работником Высшей школы Росии.
Во вторник, 15 октября, у центрального входа РГРТУ пройдет панихида. Начало в 10:30.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.