В Рязани арестовали жителя Башкортостана, обокравшего ветерана

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В Рязани арестовали 23-летнего жителя Башкортостана, который обокрал ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила
Инцидент произошел 8 октября. Известно, что молодой человек пришел к пенсионеру под предлогом продажи товара. Оказавшись в квартире, он украл 16 тысяч рублей и скрылся.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК. Его заключили под стражу на два месяца, до 9 декабря включительно.
Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, 26 сентября в Рязани нашли убитыми ветерана Павла Макеева и его жену Римму.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».