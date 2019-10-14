Полиция рассказала подробности серьезного ДТП в Кальном

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП, произошедшем вечером в воскресенье, 13 октября, на Касимовском шоссе, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД
ДТП произошло около 20:30 около дома №25 по Касимовскому шоссе. По предварительной информации, 22-летний житель Скопинского района за рулем Opel Astra поворачивал налево и не предоставил преимущество автомобилю Citroen. За рулем последнего был 39-летний рязанец.
Травмы получили водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra. Пострадавшим оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.
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