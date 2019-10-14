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16:09, 14 октября 2019 186

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Представители МУП «РГРЭС» рассказали рязанцам, как починить и заменить прибор учета электроэнергии. Специалисты ответили на вопросы потребителей, объяснив, как обращаться в организацию, что делать при замене лицевого счета и как поступать со счетчиками при продаже квартиры.

Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем разделе «Публикации».


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