Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

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Представители МУП «РГРЭС» рассказали рязанцам, как починить и заменить прибор учета электроэнергии. Специалисты ответили на вопросы потребителей, объяснив, как обращаться в организацию, что делать при замене лицевого счета и как поступать со счетчиками при продаже квартиры.
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