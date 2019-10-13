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15:52, 13 октября 2019 181
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Сорокина поделилась впечатлениями о первом субботнике в Рязани 1

Сорокина поделилась впечатлениями о первом субботнике в Рязани

Фото: Администрация Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина поделилась впечатлениями о первом субботнике, проведенном в рамках месячника по благоустройству. Пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что на уборку в парки, скверы и дворы вышли различные организации, муниципальные предприятия и активные рязанцы. По словам Сорокиной, специально на субботник никого не приглашали. «Пришли все, кто хотел пообщаться и поработать во благо родного города», — отметила мэр.

«Территория, на которой я принимала участие в субботнике, была выбрана мною неслучайно. Летом я узнала про инициативу граждан возродить здесь зеленую зону и назвать это место Парк героев войны 1812 года. Не поддержать людей, которые хотят преобразить наш город, просто невозможно. Поэтому сегодня мы общими усилиями здесь поработали, чтобы этот будущий парк и весь наш любимый город стал чище и красивее», — добавила Сорокина.

Также она отметила, что на уборку пришли около 1000 человек. Она поблагодарила рязанцев за то, что «поддержали инициативу».

Напомним, в субботу, 12 октября, с улиц вывезли больше 100 кубометров мусора, переработали больше 70 кубометров древесно-кустарниковой растительности. Помимо этого, провели опиловку деревьев, объем спиленных веток составил больше 20 кубометров.


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