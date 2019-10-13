Рязанский хор выступит с гастролями в Германии

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26 и 27 октября Государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова выступит в Берлине, рассказали в пресс-релизе областной филармонии.
Фестиваль «Special Folk Edition» является частью международного проекта «Русские сезоны» в Германии. Он проходит до 12 декабря в шести городах и включает в себя более 20 концертов с участием шести прославленных коллективов.
«Выступление хора станет одним из самых самобытных пунктов программы фестиваля», — говорится в сообщении.
Коллектив представит программу «Сердце России», которая включает в себя как рязанский фольклор, так и авторские песни.
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