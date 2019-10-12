Рязанский митрополит Марк провел епархиальный совет

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В пятницу, 11 октября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел епархиальный совет с учатием благочинных. Об этом сообщил
На заседании озвучили отчеты о богослужебной, а также внебогослужебной деятельности клириков епархии — о социальной, просветительской и другой работе на приходах и за их пределами.
По итогам определили приходы, где наиболее плодотворно осуществляется пастырское служение.
Некоторым священнослужителям дали советы и рекомендации по внебогослужебной деятельности и улучшению работы воскресных школ.
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