Рязанец пытался выиграть автомобиль на «Поле чудес»

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В пятницу, 11 октября, на Первом канале в эфир вышла передача «Поле чудес» c участием Михаила Устиненко из рязанского села Высокое.
Мужчина передал привет теще, пытался выиграть автомобиль и подарил Леониду Якубовичу домашнюю настойку.
«Земля рязанская славится не только дарами и волшебными напитками, но и десантное училише, которое отметило 100-летний юбилей», — сказал он.
Рязанец исполнил авторскую песню о ВДВ под гармонь.
Пройти в финал игры ему не удалось.
Посмотреть игру с участием рязанца можно с 43 минуты
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