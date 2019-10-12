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18:36, 12 октября 2019 146
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Рязанец пытался выиграть автомобиль на «Поле чудес»

Рязанец пытался выиграть автомобиль на «Поле чудес»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале в эфир вышла передача «Поле чудес» c участием Михаила Устиненко из рязанского села Высокое.

Мужчина передал привет теще, пытался выиграть автомобиль и подарил Леониду Якубовичу домашнюю настойку.

«Земля рязанская славится не только дарами и волшебными напитками, но и десантное училише, которое отметило 100-летний юбилей», — сказал он.

Рязанец исполнил авторскую песню о ВДВ под гармонь.

Пройти в финал игры ему не удалось.

Посмотреть игру с участием рязанца можно с 43 минуты


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