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12:19, 11 октября 2019 125
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Врачебную амбулаторию в старожиловском селе должны достроить к концу октября

Врачебную амбулаторию в старожиловском селе должны достроить к концу октября

Врачебную амбулаторию в селе Столпцы Старожиловского района должны достроить к концу октября. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Ранее активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства, которое должны были завершить 16 сентября.

В четверг, 10 октября, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий посетил район и лично посмотрел, как идут работы.

Новое здание амбулатории представляет собой унифицированное сборно-модульное здание общей площадью 112,9 кв м. Здесь оборудованы кабинет для приема посетителей, процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная. Подведено водоснабжение, канализация, автономное газовое отопление.

Предполагается, что амбулатория будет обслуживать около двух тысяч человек.

Кроме того, Прилуцкий осмотрел местную райбольницу, где ремонтируют помещения поликлиники. Она рассчитала на 250 посещений в смену, на проведение капремонта из областного бюджета выделили пять миллионов рублей.


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