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10:56, 11 октября 2019 196
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Скопинец получил пулю в грудь, защищая честь катавшейся на лошади жены друга

Скопинец получил пулю в грудь, защищая честь катавшейся на лошади жены друга

Скопинец получил пулю в грудь, защищая честь жены его друга. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказал 40-летний потерпевший, инцидент произошел ночью на дороге около села Пупки. Мужчина приехал в гости к приятелю, вместе они выпили у знакомых, а потом пошли домой.

«Зайдя в дом, хозяин жилища встревожился — его 40-летняя супруга, которая должна была ждать их, отсутствовала. Остатки спиртного на столе и отсутствие одной из лошадей в стойле во дворе навело приятелей на мысль, что женщина отправилась прокатится. Она любила в состоянии легкого алкогольного опьянения недолго покататься на лошади по округе», — говорится в сообщении.

На поиски женщины друзья поехали на машине и нашли ее недалеко от села Пупки. Рядом с ней шел незнакомец, который одной рукой он вел лошадь под уздцы, а другой держал бедро наездницы.

Не слушая оправданий, приятели набросились на обидчика. Во время потасовки тот достал травматический пистолет и дважды выстрелил — одна пуля попала в ногу, вторая пробила грудную клетку пострадавшего.

После этого к месту происшествия подъехал автомобиль, на котором скрылся стрелявший. Скопинец запомнил часть госномера, с помощью этого полицейские нашли подозреваемого.

Им оказался 44-летний житель Скопина, который рассказал свою версию истории. По словам мужчины, вечером он возвращался домой на такси и увидел, как женщина упала с лошади. Он вышел из машины и помог наезднице вернуться в седло, так как она собиралась ехать домой верхом.

Устав ждать, таксист уехал. Оставшись на дороге, скопинец позвонил знакомому и попросил его забрать. А пока ждал приятеля, решил проводить женщину — взял лошадь под уздцы и, придерживая незнакомку, повел их по дороге. В этот момент на него набросились двое мужчин, приехавших на машине.

В отношении 44-летнего скопинца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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