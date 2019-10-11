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17:29, 11 октября 2019 91
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Сергей Лазарев прогулялся по Рязани

Сергей Лазарев прогулялся по Рязани

В пятницу днем, 11 сентября, певец Сергей Лазарев прогулялся по центру Рязани. Видео он опубликовал в Instagram.

«Что может быть лучше утренней прогулки по Рязани за кофе», — сказал артист.

Он прошелся по улицам Ленина и Свободы.

Ранее Лазарев опубликовал «утреннее» фото, сделанное в Рязани.


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