Сергей Лазарев прогулялся по Рязани

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В пятницу днем, 11 сентября, певец Сергей Лазарев прогулялся по центру Рязани. Видео он опубликовал в Instagram.
«Что может быть лучше утренней прогулки по Рязани за кофе», — сказал артист.
Он прошелся по улицам Ленина и Свободы.
Ранее Лазарев опубликовал «утреннее» фото, сделанное в Рязани.
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