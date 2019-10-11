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16:12, 11 октября 2019 199
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Любимов потерял 18 позиций в медиарейтинге губернаторов

Любимов потерял 18 позиций в медиарейтинге губернаторов

Николай Любимов потерял 18 позиций в медиарейтинге губернаторов. По итогам сентября глава рязанского региона занял 55 место из 85 в списке, составленном «Медиалогией».

Среди 18 глав ЦФО Любимов опустился на восьмое место. Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.

Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 52 тысяч СМИ.


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