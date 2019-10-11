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13:59, 11 октября 2019 111
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До конца года на ремонт скопинского медцентра потратят более пяти с половиной миллионов

До конца года на ремонт скопинского медцентра потратят более пяти с половиной миллионов

До конца года должны отремонтировать Скопинский межрайонный медицинский центр. На работы из регионального бюджета выделили более 5,5 млн, сообщил сайт регионального минздрава.

Как рассказал заместитель главврача по медчасти Николай Егоров, 3,7 млн потратят на капремонт терапевтического корпуса. В перечень работ входят замена полов, окон, приведение в порядок стен и потолков.

Еще 1,2 млн направили на ремонт хирургического корпуса, около 700 тысяч — на обновление детской поликлиники.

Кроме того, за счет собственных средств ММЦ в терапевтическом отделении открыли палаты гериатрии на семь мест. Помещения адаптированы под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых пациентов.


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