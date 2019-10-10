«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели в Вослебовской школе уроки электробезопасности

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели в Вослебовскую школе Скопинского района уроки по электробезопасности и профориентации. Их посетили более сотни учеников.
С помощью наглядно-информационных материалов сотрудники «Рязаньэнерго» разобрали ситуации, в которые может попасть человек, пренебрегающий правилами электробезопасности; разъяснили, что нужно делать, если на пути встретился провисший или оборванный провод; рассказали о значении установленных на электрооборудовании знаков; предупредили о трагических последствиях самовольного проникновения на энергообъекты, селфи, игр и рыбалки вблизи них.
Для старшеклассников организовали профориентационное занятие. Энергетики познакомили их с деятельностью предприятия, рассказали об основных энергетических профессиях и преимуществах работы в сфере электроэнергетики.
Кроме того, подросткам предложили ознакомиться со списком вузов и ссузов, обучающих по профильным для электроэнергетической отрасли специальностям.
«'Рязаньэнерго' тесно сотрудничает с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования, по окончании учебы в которых молодые специалисты могут начать работу на предприятии. Так, например, Скопинский электротехнический колледж является опорным для 'Рязаньэнерго'. С этим образовательным учреждением ведется тесное сотрудничество и в решении задач по повышению квалификации работников 'Рязаньэнерго', и в вопросах обучения и трудоустройства будущих энергетиков», — рассказали представители компании
Также со школьниками провели игру-викторину «Гениальное рядом»: ученики отвечали на предложенные вопросы о природе электричества, об истории электроэнергетики и цифровой трансформации электросетей.
«Профориентационная работа буквально со школьной скамьи играет важную роль в подготовке квалифицированных кадров для энергопредприятия, поэтому сотрудники 'Рязаньэнерго' регулярно инициируют подобные беседы для старшеклассников в районах области, проводят экскурсии на энергоообъеты, — отметил замдиректора по общим вопросам „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Юрий Костин. — На постоянной основе проводятся и уроки электрограмотности. Энергетики ведут разъяснительную работу с подрастающим поколением в рамках масштабной комплексной программы по предотвращению несчастных случаев со сторонними лицами, особенно детьми и подростками, на энергообъектах».
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