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Фото: Pixabay.com
Жителя Мурома оштрафовали за аудиозапись во «ВКонтакте». Об этом
Мужчина опубликовал на своей странице аудиозапись, которую в 2015 году Сыктывкарский городской суд Коми признал экстремистской. Она есть в списке запрещенных материалов.
Нарушителя привлекли к ответственности по статье 20.29 КоАП («Хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»). Сумму штрафа не уточняют.
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