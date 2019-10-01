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13:13, 1 октября 2019 155
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Жителя Мурома оштрафовали за аудиозапись во «ВКонтакте»

Жителя Мурома оштрафовали за аудиозапись во «ВКонтакте»

Фото: Pixabay.com

Жителя Мурома оштрафовали за аудиозапись во «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба владимирской прокуратуры.

Мужчина опубликовал на своей странице аудиозапись, которую в 2015 году Сыктывкарский городской суд Коми признал экстремистской. Она есть в списке запрещенных материалов.

Нарушителя привлекли к ответственности по статье 20.29 КоАП («Хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»). Сумму штрафа не уточняют.


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