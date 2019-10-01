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Фото: Pixabay.com
В Рязани дорожную разметку впервые начали обновлять термопластиком. Об этом во вторник, 1 октября, на круглом столе Общероссийского народного фронта сообщил и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.
Он отметил, что такая технология увеличивает износостойкость разметки. Ранее термопластик наносили лишь после капитального ремонта дорог в областном центре. Муковнин подчеркнул, что работы будут продолжать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, Рязань
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