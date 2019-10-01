В «Россети Центр и Приволжье» стартовал интернет-конкурс «Электрознания и призомания»

С 1 октября 2019 года по 1 марта 2020 года в девяти регионах «Россети Центр и Приволжье» пройдет ХI межрегиональный интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков.

«Популярный среди учащихся и педагогов интернет-конкурс проводится более шести лет и неизменно привлекает к изучению правил электробезопасного поведения тысячи ребят из регионов операционной ответственности энергокомпании. По просьбам родителей и педагогов новый турнир также продлится пять месяцев, чтобы конкурсанты могли не только выполнить интеллектуальное задание, но и тщательнее подготовить творческие работы», — рассказали в пресс-службе компании.

К новому конкурсу оргкомитет приготовил новые номинации и задания, увеличил число призовых мест до 48 и составил 35 эксклюзивных сувенирных наборов. По-прежнему каждый житель Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также Республики Марий Эл и Удмуртской республики в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку в несколько номинаций, претендуя на все призы одновременно.

Участники постоянной номинации «Эрудит» смогут проверить свои знания в тематическом кроссворде и составить секретную фразу- девиз конкурса. В номинации «Сказочник» предлагается сочинить авторскую историю по электробезопасности с участием героев команды «Электропатруль», а в номинации «Художник» — проиллюстрировать правила электробезопасности или создать свою эмблему команды «Электропатруль».

Лучшие работы отметят призами и включат в сборник «Тетрадь электрознаний-3». «Тематические брошюры пользуются успехом у ребят на уроках электробезопасности в школах и детских садах, а также у читателей региональных библиотек», — говорится в сообщении.

Номинация «Герой видео» приглашает к участию юных блогеров, дающих свою трактовку правилам электробезопасности. Видео может сопровождаться демонстрацией рисунков, декламированием стихов, исполнением песни, танца. Не допускаются для участия работы, снятые вблизи энергообъектов или демонстрирующие опасные ситуации с электроприборами и энергооборудованием.

В традиционной номинации «Педагог» победа достанется учителям, заинтересовавшим участием в конкурсе наибольшее число своих учеников.

30 первых участников конкурса получат по почте брендированный тематический набор «Посол электробезопасности», а пять подписчиков группы «Электропатруль», сделавших «Счастливый репост» новости о конкурсе на своей странице во «ВКонтакте», станут обладателями эксклюзивного комплекта сувениров.