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14:47, 1 октября 2019 399
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В полиции рассказали о ДТП с маршруткой, сбившей рязанку на тротуаре

В полиции рассказали о ДТП с маршруткой, сбившей рязанку на тротуаре

В полиции рассказали о ДТП с маршруткой, которое произошло во вторник, 1 октября, в Горроще.

Примерно в 11:05 около дома №86 по улице Гагарина 25-летний рязанец на Opel собирался повернуть налево на регулируемом перекрестке. Он создал помеху ехавшей по «встречке» маршрутке под управлением 28-летнего рязанца.

Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 21-летнюю девушку.

С травмами пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.

Напомним, ранее появилось видео ДТП.


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