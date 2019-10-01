В полиции рассказали о ДТП с маршруткой, сбившей рязанку на тротуаре

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В полиции рассказали о ДТП с маршруткой, которое произошло во вторник, 1 октября, в Горроще.
Примерно в 11:05 около дома №86 по улице Гагарина 25-летний рязанец на Opel собирался повернуть налево на регулируемом перекрестке. Он создал помеху ехавшей по «встречке» маршрутке под управлением 28-летнего рязанца.
Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 21-летнюю девушку.
С травмами пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.
Напомним, ранее появилось
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