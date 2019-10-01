В Москве полковника СК ударили ножом у проходной ведомства. Он скончался в больнице

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В Москве полковника СК ударили ножом у проходной ведомства в Техническом переулке, передает
Отмечается, что раненый работал в центральном аппарате и занимался организацией приема граждан.
Пострадавшего доставили в больницу. По данным
Нападавшего задержали, с ним работают следователи. Его проверят на вменяемость.
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