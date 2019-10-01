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15:44, 1 октября 2019 134
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В Калуге инвалид упал в котлован

В Калуге инвалид упал в котлован

Фото: Pixabay.com

В Калуге инвалид второй группы упал в котлован. Яму разрыли сотрудники МУП «Калугатеплосеть», которые занимаются строительно-ремонтными работами, сообщили в региональной прокуратуре.

33-летний инвалид по слуху ехал на велосипеде по тротуару на улице Фомушина. В результате падения его здоровью был причинен тяжкий вред.

После случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Максимальное наказание по этой статье — три года тюрьмы.


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