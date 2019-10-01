В Калуге инвалид упал в котлован

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Калуге инвалид второй группы упал в котлован. Яму разрыли сотрудники МУП «Калугатеплосеть», которые занимаются строительно-ремонтными работами,
33-летний инвалид по слуху ехал на велосипеде по тротуару на улице Фомушина. В результате падения его здоровью был причинен тяжкий вред.
После случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Максимальное наказание по этой статье — три года тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖительница Воронежа продавала наркотики за биткоины
|
cледующая новость →Рязанский митрополит Марк встретился с вице-премьером Венгрии
Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?