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В Горроще открылся новый пункт пополнения проездных карт. Его разместили на остановке «улица Гагарина» (улица Дзержинского, дом №80), сообщил
На сегодняшний день в Рязани работают пять киосков «Роспечать», где можно купить или пополнить карту «УмКа» «Городская»:
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.