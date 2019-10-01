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19:27, 1 октября 2019 170
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В Горроще открылся новый пункт пополнения проездных

В Горроще открылся новый пункт пополнения проездных

В Горроще открылся новый пункт пополнения проездных карт. Его разместили на остановке «улица Гагарина» (улица Дзержинского, дом №80), сообщил сайт горадминистрации.

На сегодняшний день в Рязани работают пять киосков «Роспечать», где можно купить или пополнить карту «УмКа» «Городская»:

  • улица Дзержинского, дом №80 (остановка «ул. Гагарина»);
  • улица Новоселов, дом №36 (недалеко от остановки «Шереметьево»);
  • улица Касимовское шоссе, дом №27 (остановка «Кальное»);
  • улица Интернациональная, дом №7-а (остановка «Школа»);
  • улица Интернациональная, дом №3-а (остановка «Больничный комплекс»).

Получить консультацию можно по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).


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1 день назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

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