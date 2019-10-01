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22:20, 1 октября 2019 186
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В день пожилого человека в рязанском госпитале ветеранов провели выездной прием граждан

В день пожилого человека в рязанском госпитале ветеранов провели выездной прием граждан

Во вторник, 1 октября, в Рязанском областном клиническом госпитале для ветеранов войн провели выездной прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Представители регионального следкома, минздрава, минтруда и соцзащиты выслушали восемь человек. Ветераны рассказали о беспокоящих их проблемах.

На встрече, связанной с днем пожилого человека, обсудили необходимость постройки новой поликлиники в Дашково-Песочне, увеличения штата врачей узкой специализации и вопрос реабилитации больных.

Также одну из присутствующих на приеме женщин поздравили с 90-летием.

Фотографии из группы «ВКонтакте» «СУ СКР по Рязанской области»


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