В день пожилого человека в рязанском госпитале ветеранов провели выездной прием граждан

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Во вторник, 1 октября, в Рязанском областном клиническом госпитале для ветеранов войн провели выездной прием граждан. Об этом сообщила
Представители регионального следкома, минздрава, минтруда и соцзащиты выслушали восемь человек. Ветераны рассказали о беспокоящих их проблемах.
На встрече, связанной с днем пожилого человека, обсудили необходимость постройки новой поликлиники в Дашково-Песочне, увеличения штата врачей узкой специализации и вопрос реабилитации больных.
Также одну из присутствующих на приеме женщин поздравили с 90-летием.
Фотографии из группы «ВКонтакте» «СУ СКР по Рязанской области»
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.