Употребление алкоголя в России снизилось на 43% - Всемирная организация здравоохранения

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Фото: Pixabay.com
С 2003 года употребление алкоголя в России снизилось на 43%. Об этом сообщил
По данным исследования, общая смертность, связанная с алкоголем, среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин — на 36%.
Рейтинг самых пьющих стран возглавили Литва, Чехия и Германия.
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