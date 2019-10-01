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Реконструкция воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Елино — Подвязье» близится к завершению. Это один из значимых проектов годовой инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, в 2019 году ведется второй этап реконструкции энергообъекта. Объем запланированных работ подразумевает замену 35 железобетонных и металлических опор, более 2 700 изоляторов и 15 км провода с увеличением сечения с 95 до 150 кв мм. К настоящему времени работы выполнены на 60%.
«Инвестпроект реализуется с применением инновационных технологий: энергетики установят новый грозозащитный трос со встроенными волоконно-оптическими каналами связи (ВОЛС) для передачи телеметрических данных о функционировании энергооборудования в Центр управления сетями», — говорится в сообщении.
ВЛ «Елино — Подвязье» проходит по территории Захаровского и Рязанского районов и участвует в передаче электроэнергии до конечного потребителя от крупнейшей в регионе подстанции Приокского ПМЭС 500 кВ «Михайловская», Дягилевсой ТЭЦ.
Отмечается, что реконструкция ВЛ приведет к увеличению ее пропускной способности, повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, особенно при проведении ремонтных работ и в условиях отключения других линий электропередачи, питающих областной центр.
«Энергетики продолжат реконструкцию линий в рамках годовой инвестиционной программы для повышения их эксплуатационной надежности и долговечности, а также повышения качества электроснабжения потребителей: этой осенью масштабные работы по замене опор и провода начнутся на ВЛ 110 кВ 'Клепики — Мох'", — заключили в пресс-службе.
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