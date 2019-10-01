RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка попросила у мужчины телефон и украла с его счета деньги. Об этом сообщил
Жительница сасова попросила у мужчины телефон, чтобы позвонить. На смартфоне она увдела мобильное приложение. На счету потерпевшего было четыре тысячи рублей. Женщина перевела себе на карту деньги и удалила сообщения, подтверждающие ее действия.
В суде она полностью признала свою вину. Женщину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Так как у подсудимой несовершеннолетний ребенок, суд предоставил ей отсрочку до достижения им 14-летнего возраста.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа улице Ленинского Комсомола «Мазда» сбила ребенка
|
cледующая новость →В Гороховце открыли детскую площадку с бесплатным Wi-Fi
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.