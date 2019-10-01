Рязанца задержали при попытке взорвать квартиру на улице Братиславской

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В понедельник, 30 сентября, на улице Братиславской задержали мужчину, который пытался взорвать свою квартиру. Сотрудников Росгвардии вызвали на место около 21:00.
Прибывшие силовики увидели рязанца, который «вел себя неадекватно». Он открыл газ на кухне и угрожал устроить взрыв.
Нарушителя задержали и передали полицейским, организована проверка.
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