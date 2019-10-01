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13:30, 1 октября 2019 333
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Не пытался взорвать. В полиции рассказали, почему рязанца задержали на улице Братиславской

Не пытался взорвать. В полиции рассказали, почему рязанца задержали на улице Братиславской

В пресс-службе регионального УМВД рассказали об инциденте с рязанцем, который «пытался взорвать свою квартиру» на улице Братиславской в доме №5 корпус 1.

В полиции уточнили, что мужчина просто оставил кастрюлю с едой на плите. При этом у него не было умысла взрывать дом.

«18-летняя девушка, жительница общежития, почувствовала запах гари. Она выключила газ и позвонила в дежурную часть», — отметили в пресс-службе.

На место выехали стражи порядка, которые установили, что кастрюлю оставил 46-летний мужчина. Его обнаружили пьяным в подъезде дома и доставили в отдел полиции, где составили протокол за распитие алкоголя в общественных местах.

В полиции подчеркнули, что поведение рязанца находится на «особом контроле». Ранее он был судим за кражу и неуплату алиментов. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 сентября, задержали мужчину, который пытался взорвать свою квартиру. Он открыл газ на кухне и угрожал устроить взрыв.


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