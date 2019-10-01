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9:35, 1 октября 2019 56
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Прокуратура обязала рязанский тубдиспансер построить забор

Прокуратура обязала рязанский тубдиспансер построить забор

Фото: Pixabay.com

Прокуратура обязала рязанский тубдиспансер построить забор. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

В результате проверки в декабре 2018 года нашли нарушения в рязанском тубдиспансере. Большинство из них исправили, но забор вокруг медучреждения не поставили.

Прокуратура подготовила административное исковое заявление в суд о возведении ограждения.


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