RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Прокуратура обязала рязанский тубдиспансер построить забор. Об этом сообщил
В результате проверки в декабре 2018 года нашли нарушения в рязанском тубдиспансере. Большинство из них исправили, но забор вокруг медучреждения не поставили.
Прокуратура подготовила административное исковое заявление в суд о возведении ограждения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ нового сквера во Владимире установили два биотуалета
|
cледующая новость →В Воронеже столкнулись два автобуса и «ГАЗель»
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.