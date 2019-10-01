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Под Рязанью нашли монеты времен Золотой Орды и еще около 200 предметов
Во время экспедиции на поле Вожской битвы в Рыбновском районе рязанские археологи обнаружили шесть серебряных дирхамов. Также в числе находок гвозди, замки, иглы, украшения, кресты, наконечники стрел, остатки кольчуг и доспехов.
Кроме того, рязанцы нашли остатки трех оборонительных сооружений, которые по данным экспертов, относятся к XVII веку.
Фотографии с сайта Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
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