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16:31, 1 октября 2019 274
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На месте снесенного дома в центре Рязани появится бесплатная парковка

На месте снесенного дома в центре Рязани появится бесплатная парковка

На месте снесенного дома в центре Рязани появится бесплатная парковка. Об этом во вторник, 1 октября, на круглом столе ОНФ сообщил и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.

По его словам, стоянку оборудуют на улице Свободы напротив центра гигиены и эпидемиологии.

В конце 2018 года там снесли дом № 80 дореволюционной постройки. Муковнин отметил, что рязанцы уже оставляют там машины.


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