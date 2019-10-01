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На месте снесенного дома в центре Рязани появится бесплатная парковка. Об этом во вторник, 1 октября, на круглом столе ОНФ сообщил и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.
По его словам, стоянку оборудуют на улице Свободы напротив центра гигиены и эпидемиологии.
В конце 2018 года там
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.