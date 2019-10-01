Эксперты связали увольнения директоров в рязанских школах с работой нового мэра Сорокиной

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за август и сентябрь по оценке деятельности мэров столиц регионов. Эксперты связали увольнения директоров в рязанских школах с работой нового сити-менеджера Елены Сорокиной.
«Плюсом для нее история с разгоном директоров школ не станет — профессиональная среда связывает происходящее именно с ней», — говорится в исследовании.
В списке из 88 человек Елена Сорокина расположилась на 71-м месте, поднявшись на шесть строчек.
«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Напомним, с начала учебного года в областном центре уволились директора школ №№ 50, 53 и 60.
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