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12:26, 1 октября 2019 38
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Брянские активисты начнут собирать подписи в поддержку инициативы о закрытии «наливаек»

Брянские активисты начнут собирать подписи в поддержку инициативы о закрытии «наливаек»

Фото: Pixabay.com

Брянские единороссы и молодогвардейцы начнут собирать подписи в поддержку инициативы о закрытии «наливаек», которые работают рядом с многоквартирными домами и на их первых этажах. Об этом сообщил сайт партии во вторник, 1 октября.

До 18 октября в регионе будут проводить опросы, рейды, общественные дискуссии и пикеты. Также жителям области можно поделиться своим мнением и назвать адреса «наливаек» на сайте регионального отделения партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Владимир Попков считает, что подобные заведения «изначально сопряжены с неудобствами» для жильцов многоэтажек.

«Депутаты фракции „Единая Россия“ еще в начале этого года в первом чтении поддержали изменения в законопроекте, который уточняет порядок продажи алкоголя в отдельные праздничные дни, — пояснил он. — В феврале 2019 депутаты-единороссы областной Думы выступили с законодательной инициативой ограничить круглосуточную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, внеся изменения в статью 16 соответствующего Федерального закона».

Фото с сайта брянского отделения «Единой России»


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