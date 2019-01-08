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15:16, 8 января 2019 10 017
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В Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз»

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз»

Во вторник, 8 января, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали из-за сообщения о задымлении, которое поступило в 14:39. На место происшествия выезжали восемь пожарных машин.

Тревога оказалась ложной.

Ранее информация об эвакуации появилась в соцсетях.

«14:50, полная эвакуация ТРЦ «Круиз». Попахивает дымом на третьем этаже. Частично выключен свет. По динамикам объявили «пожарную ситуацию», — написал один из очевидцев.

В данный момент посетителей в торговый центр не пускают.


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