Во вторник, 8 января, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Круиз». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали из-за сообщения о задымлении, которое поступило в 14:39. На место происшествия выезжали восемь пожарных машин.
Тревога оказалась ложной.
Ранее информация об эвакуации появилась в соцсетях.
«14:50, полная эвакуация ТРЦ «Круиз». Попахивает дымом на третьем этаже. Частично выключен свет. По динамикам объявили «пожарную ситуацию», — написал один из очевидцев.
В данный момент посетителей в торговый центр не пускают.