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20:37, 7 января 2019 3 172
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Любимов вместе с рязанцами посетил рождественское богослужение в Христорождественском соборе

Любимов вместе с рязанцами посетил рождественское богослужение в Христорождественском соборе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 7 января, губернатор Николай Любимов прибыл на рождественское богослужение в Христорождественский собор.

В нем собрались порядка сотни рязанцев: взрослые и дети. Рождественская служба началась в 16:00 и продлилась чуть более полутора часов. Перед ее началом и после завершения на Соборной зазвонили колокола.

Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После окончания службы он поздравил прихожан с Рождеством Христовым.

«Задача нового мира, новой реальности, которую принес Христос на землю, — не вступать в конфликты с формами, существующими, но одухотворять их, наполнять жизнь народов миром, радостью, новым пониманием жизни и бытия, наполнять их новыми ценностями. Мы все, здесь находящиеся, являемся членами этого мира. Позвольте всех вас поздравить, пожелать помощи Божьей, быть причастниками этого мира, исполненными всех благ», — сказал владыка.

С праздником присутствующих поздравил губернатор.

«Это светлый, добрый праздник, который много лет пытались вытравить из нашей памяти, но никому этого не удалось сделать. И сейчас мы отмечаем его как один из самых важных праздников», — отметил Любимов.

«Искренне вас поздравляю с Рождеством Христовым и прошу Божьей помощи, чтобы в Рязанской области у нас получилось все хорошее, что мы задумывали. Я уверен, что так и будет», — добавил глава региона.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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