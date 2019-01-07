Любимов вместе с рязанцами посетил рождественское богослужение в Христорождественском соборе

В понедельник, 7 января, губернатор Николай Любимов прибыл на рождественское богослужение в Христорождественский собор.
В нем собрались порядка сотни рязанцев: взрослые и дети. Рождественская служба началась в 16:00 и продлилась чуть более полутора часов. Перед ее началом и после завершения на Соборной зазвонили колокола.
Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После окончания службы он поздравил прихожан с Рождеством Христовым.
«Задача нового мира, новой реальности, которую принес Христос на землю, — не вступать в конфликты с формами, существующими, но одухотворять их, наполнять жизнь народов миром, радостью, новым пониманием жизни и бытия, наполнять их новыми ценностями. Мы все, здесь находящиеся, являемся членами этого мира. Позвольте всех вас поздравить, пожелать помощи Божьей, быть причастниками этого мира, исполненными всех благ», — сказал владыка.
С праздником присутствующих поздравил губернатор.
«Это светлый, добрый праздник, который много лет пытались вытравить из нашей памяти, но никому этого не удалось сделать. И сейчас мы отмечаем его как один из самых важных праздников», — отметил Любимов.
«Искренне вас поздравляю с Рождеством Христовым и прошу Божьей помощи, чтобы в Рязанской области у нас получилось все хорошее, что мы задумывали. Я уверен, что так и будет», — добавил глава региона.