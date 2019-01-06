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15:51, 6 января 2019 2 048
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На рождественском фестивале в Рязани создадут ледяную скульптуру. Программа

На рождественском фестивале в Рязани создадут ледяную скульптуру. Программа

В понедельник, 7 января, на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль «Встретимся на Рождество!». Об этом сообщил туристский информационный центр Рязанской области.

На фестивале развернутся интерактивные площадки, где можно будет потанцевать, посмотреть фильмы, а также попробовать традиционные рождественские блюда от рязанских ресторанов «Буфетъ», «Графин», «Зерно», «Старгород», «Римские каникулы».

Кроме того, гости смогут понаблюдать за созданием арт-объекта «Ледяной скульптуры Рождества» и пиротехническим шоу.

Программа фестиваля:

  • 15:00-21:00 — «Рождественские вкусы»: гастрономические ряды с участием ведущих ресторанов города, в меню которых традиционные рождественские блюда и напитки;
  • 15:00-17:00 — «Рождественское кино»: бесплатные показы семейных и детских анимационных и художественных российских фильмов. Впервые на открытом воздухе и на большом экране покажут фильм «Тайны снежной королевы»;
  • 17:00-17:30 — «Рождественские песни»: конкурс для зрителей «Поем любимые новогодние и рождественские песни»;
  • 17:30-18:30 — «Рождественский хоровод»: интерактивная программа — показательные народные танцы, танцевальный флешмоб «Хочу в пляс», хоровод вокруг елки, мастер-класс «Танцем кадриль»;
  • 19:00-19:15 — церемония открытия рождественского арт-объекта «Ледяная скульптура Рождества»;
  • 19:15 — танцевальная программа.

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