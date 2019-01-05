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15:44, 5 января 2019 2 224
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Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани 3

Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани

Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации.

В ночь на субботу, 5 января, уборка и обработка дорог пескосоляной смесью проводилась во всех районах города. В частности, на улицы вышло более 70 единиц спецтехники и порядка 80 человек.

За сутки с улиц Рязани вывезли более 500 кубометров снега. С начала зимы — около 25 тысяч кубометров.

Днем 5 января рабочие расчистили тротуары и остановки общественного транспорта.

Отмечается, что уборка дорог осуществляется преимущественно ночью с целью избежания пробок.

Автовладельцев попросили соблюдать правила остановки и стоянки машин и не оставлять свои транспортные средства на проезжей части.


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