Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани. Соответствующая информация появилась на
В ночь на субботу, 5 января, уборка и обработка дорог пескосоляной смесью проводилась во всех районах города. В частности, на улицы вышло более 70 единиц спецтехники и порядка 80 человек.
За сутки с улиц Рязани вывезли более 500 кубометров снега. С начала зимы — около 25 тысяч кубометров.
Днем 5 января рабочие расчистили тротуары и остановки общественного транспорта.
Отмечается, что уборка дорог осуществляется преимущественно ночью с целью избежания пробок.
Автовладельцев попросили соблюдать правила остановки и стоянки машин и не оставлять свои транспортные средства на проезжей части.