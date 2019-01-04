В Шилове в аварии со скорой фельдшер получила оскольчатый перелом бедра

В Шилове в аварии со скорой фельдшер получила множество травм, включая оскольчатый перелом бедра. В пятницу, 4 января, ее отправят в Рязань, где решат вопрос об операции. Об этом рассказала родственница пострадавшей
Необходимую сумму — около 70 тысяч рублей — люди собрали менее чем за сутки. Она пойдет на пластины и крепления.
«Это потрясающе, благодаря всем неравнодушным собралась нужная сумма! Просто миллионы раз спасибо! Я никогда не могла подумать, что такое возможно! На глазах просто слезы», — написала Маслова.
Напомним, вечером 30 декабря в Шилове на участке между заправкой ТНК и магазином «Пятерочка»
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