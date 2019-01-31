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19:15, 31 января 2019 237
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В Рязани из-за гололеда ограничили занятия на улице в школах и прогулки в детских садах

В Рязани из-за гололеда ограничили занятия на улице в школах и прогулки в детских садах

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 31 января, в Рязани из-за гололеда ограничили занятия на улице в школах и прогулки в детских садах. Об этом сообщил сайт администрации города.

В мэрии рассказали, что коммунальные службы областного центра перевели в усиленный режим работы.

На посыпку территорий вышло более 160 человек. Они посыпали пескосоляной смесью тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а также подходы к объектам социальной сферы.

К работам также подключились муниципальные предприятия, которые обрабатывали смесью не только прилегающие территории, но и ближайшие улицы.

На заседании оперативного штаба по уборке города отметили, что на посыпку удаленных территорий областного центра выделили дополнительные денежные средства, которые распределили по всем четырем районам.

Посыпку дорог города противогололедной смесью продолжат в круглосуточном режиме.


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2 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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