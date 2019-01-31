В четверг, 31 января, в Рязани из-за гололеда ограничили занятия на улице в школах и прогулки в детских садах. Об этом сообщил
В мэрии рассказали, что коммунальные службы областного центра перевели в усиленный режим работы.
На посыпку территорий вышло более 160 человек. Они посыпали пескосоляной смесью тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а также подходы к объектам социальной сферы.
К работам также подключились муниципальные предприятия, которые обрабатывали смесью не только прилегающие территории, но и ближайшие улицы.
На заседании оперативного штаба по уборке города отметили, что на посыпку удаленных территорий областного центра выделили дополнительные денежные средства, которые распределили по всем четырем районам.
Посыпку дорог города противогололедной смесью продолжат в круглосуточном режиме.