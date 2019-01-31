В Рязани ищут пропавшую в Рождество женщину

В Рязани и области ищут 46-летнюю Ирину Афанаскину, которая пропала 7 января. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
В настоящее время местонахождение женщины неизвестно, она может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие.
Особые приметы: носит очки.
Была одета: шуба (как на фото), черная шапка, черные сапоги.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.