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12:59, 31 января 2019 377
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В Рязани ищут пропавшую в Рождество женщину

В Рязани ищут пропавшую в Рождество женщину

В Рязани и области ищут 46-летнюю Ирину Афанаскину, которая пропала 7 января. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В настоящее время местонахождение женщины неизвестно, она может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие.

Особые приметы: носит очки.

Была одета: шуба (как на фото), черная шапка, черные сапоги.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.


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